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Adana'da sağlık çalışanlarına vefa konserinde, İlkay Akkaya sahne aldı

13.07.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sağlık çalışanlarına vefa konserinde, İlkay Akkaya sahne aldı

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen sağlık çalışanlarına vefa konserinde sahne alan İlkay Akkaya, müzikseverlerle buluştu.

Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen açık hava konserine, sağlıkçılar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserde çok sayıda eserini seslendiren İlkay Akkaya, sahne performansıyla beğeni topladı.

Bazı şarkılara eşlik eden dinleyiciler, Akkaya'yı uzun süre alkışladı.

Akkaya'da Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Adana'da sağlık çalışanlarına vefa konserinde, İlkay Akkaya sahne aldı

Adana'da sağlık çalışanlarına vefa konserinde, İlkay Akkaya sahne aldı

Adana'da sağlık çalışanlarına vefa konserinde, İlkay Akkaya sahne aldı

Adana'da sağlık çalışanlarına vefa konserinde, İlkay Akkaya sahne aldı

Adana'da sağlık çalışanlarına vefa konserinde, İlkay Akkaya sahne aldı

Adana'da sağlık çalışanlarına vefa konserinde, İlkay Akkaya sahne aldı
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Adana İlkay Akkaya

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