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Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı

08.09.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheliyi engellemeye çalışan bir polis memuru kazara kendisini tabancayla yaraladı

Adana'da gözaltındaki hırsızlık zanlısı, polis ekiplerince sağlık kontrolü için götürüldüğü Adana Adli Tıp Birimi'nde kayıt işlemleri sırasında kaçtı.

Polis ekiplerince yakalanan hırsızlık zanlısı Baran S, sağlık kontrolü için Yüreğir Devlet Hastanesi kampüsünde bulunan Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

Buradaki kayıt işlemleri sırasında kaçan Baran S, çevredeki mısır tarlalarına girerek izini kaybettirdi.

Bu sırada zanlıya engel olmak isteyen bir polis memuru, kazara kendisini tabancasıyla dizinden yaraladı. Yaralı polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaçan zanlının yakalanması için mısır tarlası ve civarında dron destekli çalışma başlatıldı.

Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı

- Şüpheliyi engellemeye çalışan bir polis memuru kazara kendisini tabancayla yaraladı

Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı

Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı

Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı

Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı

Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı

Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı

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polis Adana zanlı

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Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
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Seyhan
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