Adana'da sağlık kontrolüne götürülen hırsızlık zanlısı polisin elinden kaçtı

Bu sırada zanlıya engel olmak isteyen bir polis memuru, kazara kendisini tabancasıyla dizinden yaraladı. Yaralı polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

- Şüpheliyi engellemeye çalışan bir polis memuru kazara kendisini tabancayla yaraladı

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