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Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

04.07.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 319 şişe sahte içki ile kaçak 3 bin 637 paket cinsel içerikli ürün ve 34 cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Gözaltı Adana sahte içki operasyon

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Sabah
05:17
Öğle
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İkindi
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Akşam
20:09
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

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Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
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