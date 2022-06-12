Alınan bilgiye göre, ailesiyle Nergizlik Baraj Gölü'nün kıyısına piknik yapmak için gelen Durmuş Gün (19), serinlemek için baraj gölüne girdi.

Adana'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

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