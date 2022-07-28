Adana'da 37 dereceyi bulan hava sıcaklığı günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 37, nem oranının da yüzde 40'a ulaştığı kentte, sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik yaşanıyor.
Dışarı çıkan vatandaşlar, güneşin etkisinden korunmak için park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti.
Bazı çocukların ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında yüzdüğü görüldü.
Parkta dinlenen vatandaşlardan Sait Aslan, AA muhabirine, sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, "Kavurucu bir sıcak var, güneş çok yakıyor. Bu sene yaz geç geldi ama çok felaket geldi. Kendimizi parklara atıp buralarda geziyoruz. Bizim gibi yaşlılar kendini gölgelere atıyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Şu saatlerde güneşe çıkmak çok zor." diye konuştu.
Adana'da sıcak hava etkili oluyor
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