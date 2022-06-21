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Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

21.06.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aynı caddede faaliyet gösteren 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde 2 esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden silahla yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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