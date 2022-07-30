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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

30.07.2022 03:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Sadık Ali A'ya merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki sulama kanalının kenarında arkadaşlarıyla oturduğu sırada otomobilden inen iki kişi tarafından ateş açıldı.

Kurşun isabet eden Sadık Ali A. karnından yaralandı. Silah seslerini duyanlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Adana silahlı saldırı

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Adana Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cumartesi

Çare Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Yetkinel Eczanesi
Seyhan
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