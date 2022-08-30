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Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

30.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Koza Mahallesi Sümbül Caddesi'nde bir kişi sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar, suda sürüklenen kişinin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Dalgıç polislerin kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.

Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

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Adana Sulama kanalı arama düşme

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Salı

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Seyhan
Uğur Gedik Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
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