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Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

12.08.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da arkadaşlarıyla sulama kanalına girdikten sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Beraberinde iki arkadaşıyla merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren Abdullah Buca (10), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Suda batıp çıkan Abdullah'ın arkadaşları, bağırarak çevreden yardım istedi. Yardıma giden vatandaşların sudan çıkarmaya çalıştığı çocuk, bir süre sonra kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun kaybolduğu noktada arama çalışması başlattı.

Baba Salih ve anne Adile Buca, olay yerinde çalışmaları izleyerek gözyaşı döktü.

Küçük çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

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Adana çocuk Sulama kanalı

Adana Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:46
Öğle
12:49
İkindi
16:34
Akşam
19:42
Yatsı
21:06

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Serhad Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Toprak Eczanesi
Seyhan
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