Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tadilatını yaptığı evde balkon zemininin çökmesi sonucu üçüncü kattan düşen işçi yaralandı.
Fevzipaşa Mahallesi'nde Hüseyin D. (45), ev sahibiyle anlaştıktan sonra 3 katlı müstakil binada tadilata başladı.
Hüseyin D, evin son katının balkonunda elektrikli el aletiyle çalıştığı sırada zeminin çökmesiyle üçüncü kattan düştü.
Yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, Hüseyin D'nin iş güvenliği için beline halat bağladığı ancak düşme anında halatın işçiyi taşıyamadığı belirtildi.
Polis ekipleri, olayın yaşandığı adreste incelemelerde bulundu.
Adana'da tadilat yaptığı evin balkonunun zemini çöken işçi yaralandı