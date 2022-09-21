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Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

21.09.2022 04:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tır ve pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

K.A. yönetimindeki plakası alınamayan tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ND 810 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, pikapta bulunan Elif Mura ile kimliği henüz tespit edilemeyen erkek olduğu öğrenilen bir kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı.

İki yaralı da hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Elif Mura'nın hamile olduğu tespit edildi.

Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

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trafik kazası Adana Sarıçam ölü

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