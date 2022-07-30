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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

30.07.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu 12 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından 17 adrese operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de desteğiyle merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir eve de baskın yapıldı.

İkametteki aramalarda, yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili haplar ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında 19 kök Hint keneviri, 5,67 gram esrar, 3,73 gram sentetik uyuşturucu, 75 uyuşturucu etkili hap, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ile bu silahlara ait 51 mermi ele geçirildi, 12 zanlı yakalandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Adana operasyon

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cumartesi

Çare Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Yetkinel Eczanesi
Seyhan
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