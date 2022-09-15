Ekipler, iki otomobil ve bazı adreslerde yaptıkları aramalarda, 22 kilo 910 gram esrar , 196 gram eroin, 157 uyuşturucu hap, 10,16 gram sentetik uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirdi.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

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