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Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

18.08.2022 05:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müdahale sırasında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da yedek parça deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Modern Sanayi Sitesi'nde bisiklet ve motosiklet yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen ve depo çalışanı olduğu belirtilen S.G. ile A.M. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Yoğun alev nedeniyle müdahalede zorlanan ekipler, iş yerinin kepengini balyozla kıramayınca, söz konusu yere fork-lift getirildi.

Kepengin fork-liftle kırılmasının ardından ekipler, depo içindeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yaklaşık iki saat süren yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.

Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

- Müdahale sırasında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

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yangın Adana depo

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Adana Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Perşembe

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Seyhan
Şimal Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
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