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Adana'da yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

10.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için girdiği suda kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşen yeğeni Elisa Yakub'u (8) kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan Mahmud Hanora'yı (27) arama çalışmalarını sürdürdü.

Arama çalışmaları devam ederken su akışının kesildiği kanalda balık avlayan iki kişi Hanora'nın cesedini buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Acı haberi alarak olay yerine giden Hanora'nın yakınları gözyaşı döktü.

Hanora'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün akşam ailesiyle akraba ziyaretinden dönen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Elisa Yakub, dengesini kaybederek Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalına düşmüştü. Elisa'nın suya düştüğünü gören annesi Fatma Yakub, ardından dedesi Muhammed Hanora (65) ve dayısı Mahmud Hanora kanala girmiş, çevredekilerin yardımıyla Elisa ve annesi Fatma kanaldan çıkartılmış, dede Muhammed kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmıştı. Yeğenini kurtarmak için kanala giren Mahmud Hanora, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Adana'da yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'da yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'da yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'da yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Adana'da yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu

Adana'da yeğenini kurtarmak için sulama kanalına giren kişi kayboldu

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Adana boğulma dayı yeğen

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İkindi
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Adana Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Pazar

Yaren Eczanesi
Seyhan
Pozitif Eczanesi
Seyhan
Paşa Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
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