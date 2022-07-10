Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün akşam ailesiyle akraba ziyaretinden dönen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Elisa Yakub, dengesini kaybederek Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalına düşmüştü. Elisa'nın suya düştüğünü gören annesi Fatma Yakub, ardından dedesi Muhammed Hanora (65) ve dayı sı Mahmud Hanora kanala girmiş, çevredekilerin yardımıyla Elisa ve annesi Fatma kanaldan çıkartılmış, dede Muhammed kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmıştı. Yeğenini kurtarmak için kanala giren Mahmud Hanora, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Adana'da yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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