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Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

31.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sazan yavrularının hasadı başladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yavru ve anaç balıkların barındığı 20 havuzun yer aldığı istasyonda, mayıs ayında anaç balıklardan sağım yapıldıktan sonra yumurtadan çıkan yavru balıklar, havuzlara alınarak gelişimleri sağlandı.

İstasyondaki teknik personel, havuzlarda ağ gerilerek bir bölgeye toplanan sazan yavrularını kepçeyle aldı.

Hasada katılan Vali Süleyman Elban, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin'den bilgi alarak balıkların aktarma kovalarına koyulmasına eşlik etti.

Vali Elban, üretilen balıkların farklı illere dağıtılıyor olmasının, göl ve göletlerde balık popülasyonunun devamlılığının sağlanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tekin de istasyonda geçen yıl üretilen 8 milyon yavru balığın 6 milyonunun Adana, Mersin, Osmaniye, Konya, Hatay, Gaziantep ve Mardin'e gönderildiğini, 2 milyonunun da kışlatılmak üzere havuzlarda bırakıldığını belirtti.

Bu yıl 10 milyon yavru balığın dağıtımını planladıklarını kaydeden Tekin, bunların Adana'nın yanı sıra Konya, Kahramanmaraş, Mersin, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Hatay, Aksaray, Karaman, Niğde'ye gönderileceğini ifade etti.

Tekin, ilk hasadı yapılan 2,5 milyon balığın Konya'ya sevk edileceğini kaydetti.​​​​​​​

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı

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