Adanalı'nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ı görenler tanıyamadı! Yüzü, göğüsleri, beli...

Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak'ın değişimi ağızları açık bırakacak cinsten.
'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan ve İşte Benim Stilim'e de katılan oyuncu Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonları ve bu operasyon hakkında yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu.
Kendisini böyle daha mutlu ve güzel hissettiğini söyleyen Özbudak, eğer gerek görürse tekrar ve tekrar estetik operasyonlar geçirebileceğini söylemişti.
Göğüs ve burun estetiği olan Tuğçe Özbudak, dolgu ve botoksları da ihmal etmemiş.
Tuğçe Özbudak şu sıralar da tatil pozlarıyla gündemde. Yüzü, beli ve göğüslerini görenler oyuncuya "Sen ne yaptın?", "Tuğçe nerede bu kim?", "Ay çok fena" yorumları geldi.
Özbudak daha önce, ‘dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor’ demişti.
"İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım. ‘Pişman mıyım’ diye sorarsanız ben kendimden çok memnunum. Fotoğraflarda kötü görünebilir ama o da efektler yüzünden. O uygulamayı kullanmayı seviyorum" diyen oyuncu ayrıca kendisine gelen kötü yorumlardan da rahatsız olduğunu söylemişti.