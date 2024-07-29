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Adanalı'nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ı görenler tanıyamadı! Yüzü, göğüsleri, beli...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.07.2024 07:52
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Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak'ın yaz pozları dile düştü. Görenlerin tanımakta zorlandığı oyuncunun değişimi gündemde.

Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak'ın değişimi ağızları açık bırakacak cinsten.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan ve İşte Benim Stilim'e de katılan oyuncu Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonları ve bu operasyon hakkında yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

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TATİL POZLARI GÜNDEMDE

Kendisini böyle daha mutlu ve güzel hissettiğini söyleyen Özbudak, eğer gerek görürse tekrar ve tekrar estetik operasyonlar geçirebileceğini söylemişti.

Göğüs ve burun estetiği olan Tuğçe Özbudak, dolgu ve botoksları da ihmal etmemiş.

Tuğçe Özbudak şu sıralar da tatil pozlarıyla gündemde. Yüzü, beli ve göğüslerini görenler oyuncuya "Sen ne yaptın?", "Tuğçe nerede bu kim?", "Ay çok fena" yorumları geldi.

Özbudak daha önce, ‘dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor’ demişti.

"İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım. ‘Pişman mıyım’ diye sorarsanız ben kendimden çok memnunum. Fotoğraflarda kötü görünebilir ama o da efektler yüzünden. O uygulamayı kullanmayı seviyorum" diyen oyuncu ayrıca kendisine gelen kötü yorumlardan da rahatsız olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Özbudak
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