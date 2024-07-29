Adanalı'nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ı görenler tanıyamadı! Yüzü, göğüsleri, beli...

"İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım. ‘Pişman mıyım’ diye sorarsanız ben kendimden çok memnunum. Fotoğraflarda kötü görünebilir ama o da efektler yüzünden. O uygulamayı kullanmayı seviyorum" diyen oyuncu ayrıca kendisine gelen kötü yorumlardan da rahatsız olduğunu söylemişti.