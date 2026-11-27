Deprem konusundaki açıklamaları ve kendine has üslubuyla sık sık gündeme gelen Jeoloji Mühendisi Şener Üşümezsoy, bu kez Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu. Uzman klinik psikolog ve yazar Ezmeci'nin sorularını yanıtlayan Üşümezsoy, sohbet sırasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Programda Ezmeci'nin, "Siz kendinize heykel diyormuşsunuz?" sorusuyla karşılaşan Üşümezsoy, "Heykelim ama göstermem. O tuzağa düşmem" diyerek yanıt verdi.

AYAK BİLEKLERİNİ İNCELEDİ

Üşümezsoy'un programın ilerleyen dakikalarında Esra Ezmeci'nin fiziksel özelliklerine yönelik değerlendirmeleri de dikkat çekti. Ezmeci'ye "Sen güzel bir kadınsın. Ayak bileklerinin incelmesi lazım" diyen Üşümezsoy, ünlü psikoloğun "Kilo var hocam bende" sözlerine ise "Kilo önemli değil. Ayak bileklerinin esnekliği güzel" şeklinde karşılık verdi.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Üşümezsoy'un Esra Ezmeci'nin ayak bileklerine ilişkin yorumları sosyal medyada çok konuşuldu. İkilinin programdaki bu anlarına 'Hoca işi gücü bıraktı', 'Bu program hiç olmamış', 'Görmez olsaydık' gibi yorumlar yapıldı.

Ezmeci'ye spor konusunda tavsiyelerde bulunan Şener Üşümezsoy, bununla da kalmadı. Programın ilerleyen dakikalarında kazağını çıkaran Üşümezsoy, kamera karşısında kaslarını sergiledi.