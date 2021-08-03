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Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

03.08.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Karacasu Beldesi'ndeki termal otel tesislerinde 7 Temmuz'da kampa giren Adana ekibi, teknik direktör Fırat Gül yönetiminde yaptığı sabah antrenmanına ısınma koşusuyla başladı.

Futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alanda şut ve taktik ağırlıklı çalışmaların ardından antrenmanı tamamladı.

Kamp süresince 5 hazırlık maçı yapan Adanaspor, yarın Bolu'dan ayrılacak.

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
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Anahtar Kelimeler:
Adanaspor

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