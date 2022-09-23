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  4. Adeta çıldırdı, hayranları bile kızgın! Ronaldo o yorum sonrası kendisini aradı ve...

Adeta çıldırdı, hayranları bile kızgın! Ronaldo o yorum sonrası kendisini aradı ve...

23.09.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Manchester United'da kabus gibi bir dönem geçiren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki bir sonraki adımı merak edilirken, eski yıldız Antonio Cassano, Ronaldo ile ilgili oldukça dikkat çeken bir anısını paylaştı. İşte detaylar...

Juventus macerasının ardından eski takımı Manchester United'a büyük umutlarla dönen ancak burada beklentilerin oldukça altında kalan Cristiano Ronaldo zor günler geçiriyor. Takımdan ayrılması gündemde olan ve kariyerinin bir sonraki adımı merakla beklenen 37 yaşındaki Portekizli yıldız, geçtiğimiz günlerde "Hırsım harika. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında yer almak istiyorum. Kendimi çok motive hissediyorum. Yolculuğum henüz bitmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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HERKESİ ŞAŞIRTTI!

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Tüm bunlar yaşanırken, Real Madrid, Milan, Inter gibi takımlarda top koşturmuş ve profesyonel futbolculuk kariyerini İtalyan ekibi Hellas Verona'da noktalamasının ardından günlerini yorumculukla geçiren eski yıldız futbolcu Antonio Cassano'nun Cristiano Ronaldo ile yaşadığı bir diyaloğu aktarması sonrası herkes şaşkına döndü.

Cristiano Ronaldo ödül töreninde resmen açıkladı!Cristiano Ronaldo ödül töreninde resmen açıkladı!

"BANA SAYGI DUY"

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Lionel Messi'nin kendisinden daha iyi olduğunu söylemesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun kendisini aradığını söyleyen Cassano o konuşmayı şöyle anlattı. "Messi'nin ondan daha iyi olduğunu söyledikten sonra Cristiano Ronaldo beni aradı ve ona saygı duymamı söyledi. Ona, Messi'nin ondan farklı bir seviyede olduğunu ve Brezilyalı Ronaldo'nun ondan daha iyi olduğunu söyledim. Ne dersiniz, sizce cevap verdi mi? Hayır!"

ANTOINO CASSANO KİMDİR?

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12 Temmuz 1982 doğumlu eski orta saha oyuncusu kariyerinde Roma, Milan, Inter, Real Madrid gibi dünya takımlarında boy gösterdi. Cassano, Milan ile Serie A, Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu yaşarken iki kez de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

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CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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