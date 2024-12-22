Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Siyah-Beyazlılar'ın Alanyaspor beraberliği sonrası Sergen Yalçın'dan canlı yayında olay sözler

"KADRO MÜHENDİSLİĞİ SORUNU VAR"

"Demek ki o dönem birilerine göre ediyordu. Yapılması gereken bir transferdi belki. Ya da 4 seneye yaydılar ödemeyi cazip geldi. Ona bir şey diyemem ama kadro mühendisliğinde ciddi problem var. Yedeklemelerde bile çok kötü tercihler yapmışlar. O güne göre belki doğruydu ama bugüne baktığımızda çok doğru olmadığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da hamleleri çok bağlayıcı hamleler olmadığını görüyoruz. Galatasaray'ın kadro tercihinin ikisine göre çok daha doğru olduğunu görüyoruz. Mourinho'ya ben kötü teknik direktör demedim. Ben performansları yorumluyor. Serdar hocayı ben getirdim, çok da severim. Sen 70. dakikada Masuaku'yu neden oyuna sokuyorsun?