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  4. Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Siyah-Beyazlılar'ın Alanyaspor beraberliği sonrası Sergen Yalçın'dan canlı yayında olay sözler

Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Siyah-Beyazlılar'ın Alanyaspor beraberliği sonrası Sergen Yalçın'dan canlı yayında olay sözler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.12.2024 08:41
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Son aylarda oldukça zor günlerden geçen ve ligde yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden hayli uzaklaşan Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında da 2 puan bırakırken ismi Siyah-Beyazlılar ile anılan Sergen Yalçın karşılaşmaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 17. haftasın oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Ekol TV'de karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"FARK 3 PUAN OLDUĞUNDA DA SÖYLEMİŞTİM"

"FARK 3 PUAN OLDUĞUNDA DA SÖYLEMİŞTİM"

"Beşiktaş'a çok sıkıntı çıkarmadı. Beşiktaş önemli pozisyonlar buldu ama gole çeviremedi. Oyunsal anlamda sıkıntılar devam ediyor. İkisinin birden berabere kalması Galatasaray'ın önünü iyice açtı. Ben fark 3 puan olduğunda da Galatasaray'ın şampiyon olacağını söylemiştim."

"BİZ BU MAÇI NİYE İZLİYORUZ"

"BİZ BU MAÇI NİYE İZLİYORUZ"

"Bugün Beşiktaş maçının ikinci yarısını izlerken 'biz bu maçı niye izliyoruz' dedim. O kadar kötü bir maçtı."

"KADRO MÜHENDİSLİĞİ SORUNU VAR"

"KADRO MÜHENDİSLİĞİ SORUNU VAR"

"Demek ki o dönem birilerine göre ediyordu. Yapılması gereken bir transferdi belki. Ya da 4 seneye yaydılar ödemeyi cazip geldi. Ona bir şey diyemem ama kadro mühendisliğinde ciddi problem var. Yedeklemelerde bile çok kötü tercihler yapmışlar. O güne göre belki doğruydu ama bugüne baktığımızda çok doğru olmadığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da hamleleri çok bağlayıcı hamleler olmadığını görüyoruz. Galatasaray'ın kadro tercihinin ikisine göre çok daha doğru olduğunu görüyoruz. Mourinho'ya ben kötü teknik direktör demedim. Ben performansları yorumluyor. Serdar hocayı ben getirdim, çok da severim. Sen 70. dakikada Masuaku'yu neden oyuna sokuyorsun?

"SEN MASUAKU'YU ZOR DURUMDA BIRAKIYORSUN"

"SEN MASUAKU'YU ZOR DURUMDA BIRAKIYORSUN"

"Masuaku'ya tribünlerden ciddi bir tepki var. Oyuncuyu da zor durumda bırakıyorsun. Sen o oyuncudan nasıl bir performans bekliyorsun artık. Alternatifin konuşulacağı bir durumda değil Beşiktaş. Onu oynatacaksan maçın başında oynatacaksın. Sonradan alacağın zaman tribünün tepkisini alacağını bilerek almak en gereksiz iştir. Oyuna sokmaması gerekiyordu. Kadroya da almaması gerekiyordu. Oyuncuyu bu süreçte dinlendirebilirdi, koruyabilirdi. O çocuğu tekrar taraftarın önüne atmanın kime faydası olacak. Ben çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ı Masuaku'nun üzerinden yorumlamak da çok yanlış."

"AĞZIYLA KUŞ TUTSA TEPKİDEN KURTULAMAZ"

"AĞZIYLA KUŞ TUTSA TEPKİDEN KURTULAMAZ"

"Tribünde ateş yandığı zaman o durmaz. Masuaku ağzıyla kuş tutsa o tepkiden kurtulamaz. Ama bu süreci idare edemiyorsanız sizin tecrübesizliğinizden kaynaklı. Bunu birilerinin idare etmesi gerekiyordu. Oynatma, evinde seyretsin oyuncu. Unuttur bunu! Oyuncu ihtar gönderir. Oyuncuların haberi olmadan menajeri de ihtar gönderebilir. Bunu sadece bilgi açısından söylüyorum. Bir teknik direktörün her bölümü idare etmesi gerekiyor."

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