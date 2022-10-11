YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

11.10.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Selçuklu döneminde inşa edilen Ulu Cami ile Osmanlı dönemine ait Zal Paşa Cami ışıklandırıldı.

Adilcevaz Kaymakamlığı ve ilçe belediyesinin çalışmaları sonucu ışıklandırılan tarihi iki cami, Van Gölü kıyısında güzel manzara oluşturdu.

Kaymakam İsmail Demir, yaptığı açıklamada, bu yıl Selçuklu ve Osmanlı'ya hizmet eden Adilcevaz Kalesi'ni ışıklandırarak ilçe turizmine katkı sağladıklarını anımsattı.

Belediye ile ecdat mirası Ulu ve Zal Paşa camilerinin de ışıklandırmasını tamamladıklarını belirten Demir, "Akşam saatlerinde ilçemizden geçen araçlar muhteşem bir manzara eşliğinde seyahat ediyor. Bu eserleri koruyup kollamak bizim en büyük görevimiz. Emeği geçen Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekibine ve herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise sahil yolunda aydınlatması tamamlanan camilerin güzel bir görüntüye kavuştuğunu belirtti.

Gürsoy, "İki camimiz de ibadete açık. Akşamları ilçemizden geçen yolcular burada durarak hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de dinlenme fırsatı buluyor. Kaymakamımıza ve VEDAŞ ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Adilcevaz Selçuklu cami osmanlı ulu cami

Bitlis Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:09
Öğle
12:03
İkindi
15:15
Akşam
17:48
Yatsı
19:03
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.