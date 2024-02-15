Adım Farah'ın Tahir'i Engin Akyürek tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! 'Damat pijaması gibi'

Yayınlandığı döneme damga vuran Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Sancar karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Engin Akyürek son olarak Adım Farah dizisinde Tahir karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.





TARZINA YORUM YAĞDI

Demet Özdemir ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in Özdemir ile cesur sahneleri çok konuşulmuştu.

Dizisi final yapan Engin Akyürek bir markanın lansmanına katıldı. Yakışıklı oyuncu tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla dikkat çeken ünlü ismin tarzı, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.

Sosyal medyada; 'Seni severiz ama bu giyim maalesef olmamış', 'Engin Bey lütfen stilistinizi değiştirin', 'Ne olur kendi tarzına dön', 'Sence olmuş mu?', 'Damat pijaması gibi' yorumlar yapıldı.