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  4. Adım Farah'ın Tahir'i Engin Akyürek tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! 'Damat pijaması gibi'

Adım Farah'ın Tahir'i Engin Akyürek tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! 'Damat pijaması gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2024 17:35 | Son Güncelleme:
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Son olarak Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Adım Farah dizisinde hayat verdiği 'Tahir Lekesiz' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Engin Akyürek şimdi de tarzıyla sosyal medyanın diline düştü. Bir markanın davetine katılan Akyürek kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla dikkat çekti.

Yayınlandığı döneme damga vuran Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Sancar karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Engin Akyürek son olarak Adım Farah dizisinde Tahir karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

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TARZINA YORUM YAĞDI

Demet Özdemir ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in Özdemir ile cesur sahneleri çok konuşulmuştu.
Dizisi final yapan Engin Akyürek bir markanın lansmanına katıldı. Yakışıklı oyuncu tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.
Kırmızı gömleği ve kırmızı şalvar tipi pantolonuyla dikkat çeken ünlü ismin tarzı, bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından beğenilmedi.
Sosyal medyada; 'Seni severiz ama bu giyim maalesef olmamış', 'Engin Bey lütfen stilistinizi değiştirin', 'Ne olur kendi tarzına dön', 'Sence olmuş mu?', 'Damat pijaması gibi' yorumlar yapıldı.
Engin Akyürek, "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı TV dizisinin kadrosuna katıldı.
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Engin Akyürek adım farah Oyuncu karakteri
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