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  4. Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin değişimiyle çok konuşulmuştu! Yeni mesleği şaşırttı

Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin değişimiyle çok konuşulmuştu! Yeni mesleği şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 12:50 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Sedef Şahin dizinin ardından değişimiyle çok konuşuldu. Estetik ve verdiği kilolarla adeta bambaşka bir olan Şahin şimdi de yeni mesleğiyle gündem oldu. Sedef Şahin'in yeni mesleği çok şaşırttı.

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir dönemin efsane dizisi Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin değişimiyle uzun süre konuşuldu.

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YENİ MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Bir dizi estetik operasyon geçiren Şahin, verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu. Son haliyle çok beğenilen ünlü isim bu defa da yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı.
Son olarak Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin uzun zamandır ekranda yer almıyor.
Sedef Şahin yeni mesleğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Şahin, 'Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve öğretim üyesi oldum' notu ile takipçileriyle heyecanını paylaştı.
Şahin özel bir üniversite tiyatro alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Ünlü oyuncunun bu gönderisin tebrik mesajları yağdı.
Sedef Şahin 14 Mayıs 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro okudu. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol aldı.
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