Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin değişimiyle çok konuşulmuştu! Yeni mesleği şaşırttı

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir dönemin efsane dizisi Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin değişimiyle uzun süre konuşuldu.



YENİ MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Bir dizi estetik operasyon geçiren Şahin, verdiği kilolarla adeta bambaşka biri oldu. Son haliyle çok beğenilen ünlü isim bu defa da yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı.

Son olarak Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin uzun zamandır ekranda yer almıyor.

Sedef Şahin yeni mesleğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Şahin, 'Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve öğretim üyesi oldum' notu ile takipçileriyle heyecanını paylaştı.

Şahin özel bir üniversite tiyatro alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Ünlü oyuncunun bu gönderisin tebrik mesajları yağdı.