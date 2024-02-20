Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş kızı Talia'yı paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Ceyda Ateş bir dönemin efsane dizisi Adını Feriha Koydum'daki 'Hande' karakteriyle hafızalara kazındı.
2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de dünyaevine giren Ceyda Ateş'in bu evlilikten Talia adını verdiği bir kızı oldu.
Şimdilerde 4 yaşında olan kızını 'Büyüdü yaa' notu ile paylaşan Ateş'in gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Ceyda Ateş kızı Talia'yı görenler 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası', 'Sarışınlığı aynı annesi' gibi yorumlar yaptılar.