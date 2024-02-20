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  4. Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş kızı Talia'yı paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi

Adını Feriha Koydum'un Hande'si Ceyda Ateş kızı Talia'yı paylaştı! Görenler aynı şeyi söyledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 13:07 | Son Güncelleme:
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Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği 'Hande' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceyda Ateş uzun zamandır Miami'de yaşıyor. Buğra Toplusoy ile mutlu bir evliliği olan ünlü ismin kızı Talia büyüdü. Ceyda Ateş kızını gören herkes aynı şeyi söyledi.

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Ceyda Ateş bir dönemin efsane dizisi Adını Feriha Koydum'daki 'Hande' karakteriyle hafızalara kazındı.

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2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de dünyaevine giren Ceyda Ateş'in bu evlilikten Talia adını verdiği bir kızı oldu.

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Şimdilerde 4 yaşında olan kızını 'Büyüdü yaa' notu ile paylaşan Ateş'in gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Ceyda Ateş kızı Talia'yı görenler 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası', 'Sarışınlığı aynı annesi' gibi yorumlar yaptılar.

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Youtube

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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