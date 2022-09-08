YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

08.09.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da tek katlı bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Karapınar Mahallesi'nde A.E'ye ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulurken, mermilerin evin duvarlarına isabet ettiği belirlendi.

Saldırı sonrası bölgeden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Adıyaman'da bir eve silahlı saldırı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman silahlı saldırı

Adıyaman Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:32
Sabah
05:56
Öğle
12:30
İkindi
16:05
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Perşembe

Yetkin Eczanesi
Merkez
Erbil Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Merkez
Köseler Eczanesi
Golbasi
Aydın Eczanesi
Besni
Yıldız Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.