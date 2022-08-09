Adıyaman'da çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.
Sedat Ö. idaresindeki 02 ABK 750 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi'nde Muhammed H. idaresindeki 02 ABK 469 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüleri, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'da çarpışan motosikletlerin 2 sürücüsü yaralandı
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