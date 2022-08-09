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Adıyaman'da çarpışan motosikletlerin 2 sürücüsü yaralandı

09.08.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da çarpışan motosikletlerin 2 sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.

Sedat Ö. idaresindeki 02 ABK 750 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi'nde Muhammed H. idaresindeki 02 ABK 469 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüleri, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da çarpışan motosikletlerin 2 sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da çarpışan motosikletlerin 2 sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

Adıyaman'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

Adıyaman'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

Adıyaman'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

Adıyaman'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

Adıyaman'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:57
Sabah
05:30
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:35
Yatsı
21:02

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Mehmetalidoğan Eczanesi
Merkez
Başpınar Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
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Besni
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