Adıyaman'da çıkan kavgada 2 kişi av tüfeğiyle yaralandı.
Ulucami Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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