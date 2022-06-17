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Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

17.06.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkuyu köyünde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, köydeki sera içerisinde yaptıkları aramada, 293 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. tutuklandı.

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

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