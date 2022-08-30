Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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