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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

30.08.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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Adıyaman kavga yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:23
Sabah
05:48
Öğle
12:33
İkindi
16:12
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Salı

Görmez Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Golbasi
Fatih Eczanesi
Besni
Armağan Eczanesi
Kahta
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