Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Muhittin Yıldırım (60) idaresindeki 16 JNG 24 plakalı otomobil, Kahta - Akıncılar kara yolu Gülahmet köyü yol ayırımında, Mehmet Celal Uçar (40) yönetimindeki 27 AEZ 592 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralıları Kahta ve Göçeri Devlet hastanelerine kaldırdı.
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı
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