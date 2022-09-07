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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

07.09.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muhittin Yıldırım (60) idaresindeki 16 JNG 24 plakalı otomobil, Kahta - Akıncılar kara yolu Gülahmet köyü yol ayırımında, Mehmet Celal Uçar (40) yönetimindeki 27 AEZ 592 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralıları Kahta ve Göçeri Devlet hastanelerine kaldırdı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahta Otomobil kaza yaralı

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