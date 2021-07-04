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Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

04.07.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da giyim mağazasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi ambulansta tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Harıkçı Caddesi'nde Besri Özdemir'e ait iş yerinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Yangın sırasında dumandan etkilenen Mehmet Sitil, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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