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Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

21.06.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hocaömer Mahallesi'nde Mustafa Karakurtul'a ait pide fırınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında pide fırınının üst katında yaşayan 6 kişi dumandan etkilendi.

112 Acil Servis ekipleri dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.

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Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da pide fırınında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
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