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Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

22.07.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 3 mezar ortaya çıkarıldı.

Akıncılar beldesinde 1973 yılında yapılan ve artık yetersiz gelen su deposunun yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sırasında düzgün kesme taşlardan yapılmış 3 mezar yapısı ortaya çıkarıldı.

Mezarlar içinde çömleklerin yanı sıra Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen minyatür balta ve bazı objeler bulundu.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, çalışmaların tamamlandığını ve mezarların korumaya alındığını söyledi.

Mezarların Roma dönemine ait olduğunun değerlendirildiğini ifade eden Alkan, "Kazılarda yaklaşık 4 metre seviyesine inildi. Bu seviye indirme çalışmaları sonucunda 3 mezar ortaya çıkarıldı." diye konuştu.

Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

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