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Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

11.07.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Adıyaman'da evinin bahçesinde oturduğu esnada mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde akrabalarıyla oturan Aziz Akgün'e nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.

Karnından yaralanan Akgün, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akgün, hastanede, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

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Adıyaman yorgun mermi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazartesi

Güleş Eczanesi
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Kardeşler Eczanesi
Merkez
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Merkez
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