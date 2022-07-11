Adıyaman'da evinin bahçesinde oturduğu esnada mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde akrabalarıyla oturan Aziz Akgün'e nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.
Karnından yaralanan Akgün, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Akgün, hastanede, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.
Adıyaman'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
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