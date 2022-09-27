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  4. AFAD'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama:

AFAD'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama:

27.09.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen depremin ardından küçük çaplı hasar ihbarları alındığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Ardahan ili Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama:

- "Depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir"

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem

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