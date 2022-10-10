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  4. AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı

AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı

10.10.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı

EDİRNE (AA) - AFAD ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen tır sürücülerine kumanya dağıttı.

Türkiye'nin ihracatındaki artış ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle dün sınır kapısında oluşan 38 kilometrelik tır kuyruğu 25 kilometreye düştü.

Tır sürücüleri Avrupa'ya geçiş için bekleyişlerini sürdürüyor.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri de araçlarında bekleyen şoförlere su ve kumanya ikramında bulundu.

Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı

AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı

AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı

AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı

AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı

AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı

AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı

AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı

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Anahtar Kelimeler:
Hamzabeyli Sınır Kapısı afad

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