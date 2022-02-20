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Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

20.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönüllülere ileri seviye arama kurtarma ve deprem enkazından yaralı çıkarma gibi konularda teknik eğitimler veriliyor - AKUT Bodrum sorumlularından Füsun Ersoy: - "İzmir depremi başta olmak üzere yangın, sel, doğada arama gibi birçok kurtarma çalışmalarında yer aldım. Bodrum ekibi olarak aktif çalıştık. Kadın eli değince her şey daha güzel oluyor"

ALİ BALLI - Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) başarılı kadın gönüllüleri, bir yaşama dokunabilmek için aldıkları eğitimlerle dikkati çekiyor.

AKUT Bodrum Kürşat Avcı Operasyon Merkezi'nde Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası ve Denizli'den bir araya gelen kadın ve erkek gönüllülere ileri seviye arama kurtarma ve deprem enkazından yaralı çıkarma gibi konularda teknik eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde, erkek gönüllüler kadar kadınlar da kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

AKUT gönüllülerinin Bodrum'da dün başlayan eğitimi, bugün sona erecek.

AKUT Bodrum sorumlularından emekli öğretim üyesi Füsun Ersoy, AA muhabirine, derneğin tüm etkinliklerinde kadınlara çok ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kendisinin de AKUT'ta 13'üncü yılını doldurduğu, şimdiye kadar birçok kurtarma çalışmasında yer aldığını dile getiren Ersoy, Bodrum'daki gönüllülerin yarısına yakınının kadınlardan oluştuğunu ifade etti.

- "Kadınlara hayatın her alanında ihtiyaç var"

Ersoy, "İzmir depremi başta olmak üzere yangın, sel, doğada arama gibi birçok kurtarma çalışmalarında yer aldım. Bodrum ekibi olarak aktif çalıştık. Kadın eli değince her şey daha güzel oluyor. Bodrum'da 35 kişilik kadın gönüllümüz var. Gönüllülerimizden de çok memnunuz. Daha çok katılım bekliyoruz. Kadınlara hayatın her alanında ihtiyaç var. Biz de AKUT Bodrum olarak kadınlardan daha fazla katılım bekliyoruz." diye konuştu.

AKUT'ta 12 yıldan bu yana operasyonlara katılan eğitmen Adem Ceran da dernekte kadın ve erkek olmak üzere herkese yer olduğunu, kadınların da fiziksel kuvvetleri ölçüsünde çalışmalara katılıp destek verdiğini söyledi.

AKUT Bodrum gönüllüsü Çağrı Parlak ise detaylı eğitimler aldıklarını ve bu eğitimlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa iyi müdahale edebilmenin iyi bir eğitimden geçtiğini anlatan Parlak, "Bu eğitimler bizim için hem heyecan verici hem de yapabileceğimiz şeylerin ne kadar fazla olabildiğini de görüyoruz. Farklı şehirlerden arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde müthiş bir sinerji oluşuyor. Herkes bir amaç için vaktinden her şeyinden ödün veriyor. Eğitimleri alıp herhangi bir şey olduğunda alana koşabiliyor olmanın verdiği haz gerçekten başka bir şey." ifadelerini kullandı.

- "Birinin hayatına dokunmak bambaşka bir duygu"

AKUT Denizli gönüllüsü 24 yaşındaki iktisat bölümü öğrencisi Yağmur Kavak, derneğe İzmir depreminin ardından katılmaya karar verdiğini söyledi.

Birinin hayatına dokunmanın bambaşka bir duygu olduğuna işaret eden Kavak, "Yaklaşık bir yıldır dernek gönüllüsüyüm. Herkese tavsiye ediyorum. Bundan sonra dernek içerisinde çalışma yapmaya devam edeceğim. Sürekli eğitimler alıyoruz ve verilen eğitimlerden de çok memnunuz. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz." diye konuştu.

AKUT Kuşadası gönüllüsü 50 yaşındaki Orkide Erdem de geçen yıl katıldığı dernekte can kurtarmak için eğitildiklerini ifade etti.

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanında görev yaptığını anlatan Erdem, şunları söyledi:

"Altı gün boyunca o enkazda çalıştım. Bizim için bir can bir nefes demek. O yüzden de kim ne yapabiliyorsa onu yapmalı. İllaki herkes enkaz altına girmek zorunda değil. AKUT'un içinde birçok birim var. Bu birimlerde de görev alabilirler."

Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

- Gönüllülere ileri seviye arama kurtarma ve deprem enkazından yaralı çıkarma gibi konularda teknik eğitimler veriliyor - AKUT Bodrum sorumlularından Füsun Ersoy: - "İzmir depremi başta olmak üzere yangın, sel, doğada arama gibi birçok kurtarma çalışmalar

Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde

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