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Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi

27.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 107 Afganistan uyruklu, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve göç idaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen 107 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçirilerek Afganistan'a ait yolcu uçağına alındı.

Uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.

Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 107 düzensiz göçmen Malatya'dan sınır dışı edildi

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