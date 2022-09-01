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Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

01.09.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol tutkusu yaşı ilerledikçe artan Ahmet Akşit: - "Haftada bir gün oynuyorum. Futbol oynamaktan zevk alıyorum. Bir sonraki haftayı da iple çekiyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde esnaf emeklisi Ahmet Akşit, ilerleyen yaşına rağmen halı saha maçı tutkusundan vazgeçmiyor.

Okuduğu lisenin takımında futbola başlayan ve tutkusu yıllar geçtikçe artan 69 yaşındaki Akşit, bir süre amatör olarak Sandıklıspor ve Esnafspor'da top koşturdu.

Düzenli halı saha maçlarına giden Akşit, gazetecilere, futbol oynamayı çok sevdiğini söyledi.

Futbol oynarken hiç zorlanmadığını aktaran Akşit, "Haftada bir gün oynuyorum. Futbol oynamaktan zevk alıyorum. Bir sonraki haftayı da iple çekiyorum." dedi.

Akşit ile her hafta futbol oynayan Mehmet Rüştü Altınay, "Hiç zorlanmıyor. Futbolu daha önceleri haftada 2-3 sefer oynardı. Yaşı ilerledikçe haftada bire düştü. Çarşamba gurubumuz her hafta devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

- Futbol tutkusu yaşı ilerledikçe artan Ahmet Akşit: - "Haftada bir gün oynuyorum. Futbol oynamaktan zevk alıyorum. Bir sonraki haftayı da iple çekiyorum"

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

Afyonkarahisar'da 69 yaşındaki "delikanlı", halı saha maçlarını aksatmıyor

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Afyonkarahisar Sandıklı halı saha

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