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Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

05.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Osman S, idaresindeki 20 RE 169 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Çakır Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken önüne çıkan ata çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa K, Ahmet Ş. ve Orhan K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Osman S, ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan at telef oldu.

Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Sandıklı kaza

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