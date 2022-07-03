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Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

03.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Baba Çocuk Kampı" sona erdi.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki Uluslararası Kamp Karavan Alanı'ndaki "Baba Çocuk Kampı"na katılmak için çeşitli illerden gelen misafirler, sportif etkinlikler ve yarışmalara katıldı. Daha sonra baba ve çocukları Kocatepe'yi gezdi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'ın yanı sıra Isparta, Konya, Ankara, İzmir, Bursa, Kütahya, İstanbul gibi şehirlerden misafirler ağırladıklarını kaydetti.

Büyük Taarruzun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıklarını belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'da spor organizasyonlarının yanı sıra düzenlediğimiz festivallerle, sosyal etkinliklerle gençlerle, çocuklarla her zaman birlikte olmak istiyoruz. Hep beraber bir şeyler paylaşmak istiyoruz. Bu amaca yönelik en güzel etkinliklerden biri de Baba Çocuk Kampı'ydı. Kampta babalar çocuklarıyla güzel ve hoşça bir hafta sonu geçirdi. Çadırda kalıp, birlikte oyunlar oynadılar. Birlikte yarışmalara girip, birlikte gezilere katıldılar. Organizasyonun bundan sonra devamını da isteyen babalar ve çocuklar kampın sonunda güzel anılarla şehrimizden ayrıldılar."

Kamp boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" sona erdi

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