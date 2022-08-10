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Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

10.08.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da eğitim uçağının zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyonkocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne zorunlu iniş yaptı.

Uçaktaki 2 kişinin, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

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Afyonkarahisar

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