AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen "Gençlik Oyunları", Rafet El Roman konseriyle sona erdi.
Valilik ile belediye organizasyonuyla Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki "Gençlik Oyunları" etkinliği kapsamında gün boyunca sportif yarışlar yapıldı.
Daha sonra etkinlikte sahne alan şarkıcı Rafet El Roman, unutulmaz şarkılarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.
Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" etkinliği sona erdi
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