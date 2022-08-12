Afyonkarahisar'da "Gençlik Oyunları" konser etkinliğiyle başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen "Gençlik Oyunları" sanatçı Emir Can İğrek'in konseriyle başladı.

Valilik ile belediye organizasyonuyla Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki "Gençlik Oyunları" etkinliği için gün boyunca kamp alanına girişler yapıldı.

Gençler, etkinlik alanına kurulan tanıtıcı ve sportif faaliyetlerin yer aldığı stantları gezdi, oyunlar oynadı.

Akşam yemeğinin ardından programda, Dj Doğukan Alsay ile sanatçı Emir Can İğrek, konser verdi.

TEKNOFEST (Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması"na katılan gençlerin de katıldığı konserde, sanatçı İğrek, birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.

İğrek, konser öncesinde gazetecilere, Afyonkarahisar'daki Gençlik Oyunları etkinliğine katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Etkinlik, 14 Ağustos'ta sona erecek.