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Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

26.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

U.Ö.A. (28) idaresindeki 35 BDM 972 meşrubat yüklü tır, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Köroğlu Beli Mevkisi'nde, B.C. (49) yönetimindeki 06 EZ 2040 plakalı demir yüklü tırın dorsesine çarptı.

Sürücü U.Ö.A ile aynı tırda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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