AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan çocuk, bulunarak ailesine teslim edildi.
Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik yapan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki oğulları A.S.E, ormanlık alanda kayboldu.
Bölgede aradıkları çocuğu bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekiplerince, ormanlık alanda yapılan yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarının ardından çocuk bulunarak ailesine teslim edildi.
Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu
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