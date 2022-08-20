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Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

20.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan çocuk, bulunarak ailesine teslim edildi.

Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik yapan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki oğulları A.S.E, ormanlık alanda kayboldu.

Bölgede aradıkları çocuğu bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince, ormanlık alanda yapılan yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarının ardından çocuk bulunarak ailesine teslim edildi.

Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

Afyonkarahisar'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu

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Afyonkarahisar Sandıklı akdağ

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