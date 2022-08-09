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Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

09.08.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da şiddetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu.

Kentte öğleden sonra görülen sağanak ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Sahipata Mahallesi'nde Galericiler Sitesi'ndeki iki katlı binanın altında bulunan iş yerlerinin çatısı, rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü.

Çatının galerilerin önündeki bazı araçların üzerine düşmesi sonucu hasar oluştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de rüzgarın hasara yol açtığı Galericiler Sitesi'nde inceleme yapacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu

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Afyonkarahisar afad sağanak

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