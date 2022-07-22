AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.A. (67) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 Y 5181 plakalı minibüs, Taşoluk beldesi yakınlarında R.E'nin (59) kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.
Kazada, minibüsteki işçilerden S.N.Y, (18) E.N.C, (15) A.C, (50) D.Ç. (28) ile A.E. (31) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar ve Sandıklı Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların durumların ağır olduğu bildirildi.
Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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