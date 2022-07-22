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Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

22.07.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.A. (67) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 Y 5181 plakalı minibüs, Taşoluk beldesi yakınlarında R.E'nin (59) kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada, minibüsteki işçilerden S.N.Y, (18) E.N.C, (15) A.C, (50) D.Ç. (28) ile A.E. (31) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar ve Sandıklı Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların durumların ağır olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da minibüs ile tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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İşçi Afyonkarahisar jandarma patpat yaralı

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