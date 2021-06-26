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Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

26.06.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nevzat Kanyılmaz idaresindeki 15 HD 545 plakalı otomobil, Ece Mahallesi Rauf Orbay Sokak'ta, Kadir Koç yönetimindeki 03 ABJ 24 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nilüfer Kanyılmaz ve Ayşe Koç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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